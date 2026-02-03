Що відомо про наслідки обстрілу?

Деталі розповіли в ДТЕК. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів.

Під ворожі удари потрапили ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

Окрім того, ракети й дрони атакували об'єкт ДТЕК на Одещині – тисячі людей залишилися без світла.

Вимушено перейшла на екстрені відключення також частина лівого берега Києва, а саме Дніпровський і Дарницький райони. На правому березі столиці наразі діють погодинні графіки.

Енергосистема працює з серйозними обмеженнями,

– додали в ДТЕК.