Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".

Дивіться також Росіяни знову намагаються прорвати кордон у двох областях і створюють загрози для Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ціль російських ударів по енергетиці України?

Росія не відмовилась від наміру впливати на українську енергетичну систему. Ворог продовжує застосовувати ракети різних типів та ударні безпілотники, прагнучи вивести з ладу електростанції, лінії електропередач і підстанції.

Головною метою росіян є залишити Україну без тепла, світла і води в осінньо-зимовий період.

Тактика полягає у тривалих і методичних атаках, які навіть при відносно високому рівні перехоплення сучасними засобами ППО призводять до локальних руйнувань та відключень світла.

За словами Ігната, цього року значно зросло застосування балістичних ракет – їх може ефективно збивати лише авіаційна система типу Patriot, що обмежує можливості ППО в певних напрямках.

Російські сили часто поєднують ракети з великою кількістю дронів, які перевантажують систему протиповітряної оборони, через що частина засобів ураження долітає до цілей.

За словами Володимира Зеленського, енергетичне перемир'я закінчилося 1 лютого. Російські війська 2 лютого обстрілювали об'єкти енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але ударів "Шахедами" й ракетами по енергетичній інфраструктурі не було.

До того ж ворог змістив фокус на удари по логістиці, зокрема залізничних об’єктах і транспортних вузлах.

Що змінилось у тактиці російських обстрілів?