Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".
Какова цель российских ударов по энергетике Украины?
Россия не отказалась от намерения влиять на украинскую энергетическую систему. Враг продолжает применять ракеты различных типов и ударные беспилотники, стремясь вывести из строя электростанции, линии электропередач и подстанции.
Главной целью россиян является оставить Украину без тепла, света и воды в осенне-зимний период.
Тактика заключается в длительных и методичных атаках, которые даже при относительно высоком уровне перехвата современными средствами ПВО приводят к локальным разрушениям и отключениям света.
По словам Игната, в этом году значительно возросло применение баллистических ракет – их может эффективно сбивать только авиационная система типа Patriot, что ограничивает возможности ПВО в определенных направлениях.
Российские силы часто сочетают ракеты с большим количеством дронов, которые перегружают систему противовоздушной обороны, из-за чего часть средств поражения долетает до целей.
По словам Владимира Зеленского, энергетическое перемирие закончилось 1 февраля. Российские войска 2 февраля обстреливали объекты энергетики в прифронтовых и приграничных громадах, но ударов "Шахедами" и ракетами по энергетической инфраструктуре не было.
К тому же враг сместил фокус на удары по логистике, в частности железнодорожных объектах и транспортных узлах.
Что изменилось в тактике российских обстрелов?
Россия изменила подход к воздушным атакам на Украину, значительно нарастив использование ударных БПЛА и баллистических ракет. По словам Юрия Игната, нынешние атаки отличаются от ударов 2022–2023 годов, когда основным оружием были крылатые ракеты.
Ракеты "Циркон" и "Орешник" Россия начала использовать далеко не для массированных ударов. Их запуски направлены лишь на демонстрацию способности обходить системы ПВО и усиление давления на политические решения Запада.
Враг продолжает масштабные удары по Украине, несмотря на проблемы на собственных оборонных заводах. Противник хочет нанести нашей стране как можно больше вреда именно в осенне-зимний период.