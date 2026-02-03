Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

Смотрите также Россияне снова пытаются прорвать границу в двух областях и создают угрозы для Запорожья: как изменилась линия фронта за неделю

Какова цель российских ударов по энергетике Украины?

Россия не отказалась от намерения влиять на украинскую энергетическую систему. Враг продолжает применять ракеты различных типов и ударные беспилотники, стремясь вывести из строя электростанции, линии электропередач и подстанции.

Главной целью россиян является оставить Украину без тепла, света и воды в осенне-зимний период.

Тактика заключается в длительных и методичных атаках, которые даже при относительно высоком уровне перехвата современными средствами ПВО приводят к локальным разрушениям и отключениям света.

По словам Игната, в этом году значительно возросло применение баллистических ракет – их может эффективно сбивать только авиационная система типа Patriot, что ограничивает возможности ПВО в определенных направлениях.

Российские силы часто сочетают ракеты с большим количеством дронов, которые перегружают систему противовоздушной обороны, из-за чего часть средств поражения долетает до целей.

По словам Владимира Зеленского, энергетическое перемирие закончилось 1 февраля. Российские войска 2 февраля обстреливали объекты энергетики в прифронтовых и приграничных громадах, но ударов "Шахедами" и ракетами по энергетической инфраструктуре не было.

К тому же враг сместил фокус на удары по логистике, в частности железнодорожных объектах и транспортных узлах.

Что изменилось в тактике российских обстрелов?