Росія вже відчуває серйозні економічні проблеми, тоді як Україна зіштовхується з певними труднощами на полі бою. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, що зміниться для обох країн у 2026 році, чи погодиться Росія на переговори і чи вдасться зрештою закінчити війну.

Яка проблема може загостритись в Росії у 2026 році?

Видання The Washington Post повідомило, що Володимир Путін веде Росію до потенційної фінансової кризи через війну в Україні. Фінансова криза може чекати країну-агресорку навіть якщо Путін зберігатиме жорстку позицію на перемовинах. Професор американістики Скотт Лукас вважає, що економічна ситуація в Росії справді є серйозною, однак невідомо, чи насправді вона зупинить агресію Кремля.

Зараз Росія розуміє, що через цю ситуацію у неї немає необмеженого часу, тому вона посилює атаки в повітрі та на землі. Прибутки Росії від продажу нафти до кінця року можуть скоротитися на 50%. Це основне джерело доходів державного бюджету поряд із прибутками від продажу газу,

– зауважив Лукас.

Якщо прибутки продовжать знижуватися, дефіцит державного бюджету зростатиме. Вже тоді Москві доведеться обирати між фінансуванням війни та фінансуванням країни. Однак вже відомо, що бюджет Росії на 2026 рік передбачає збільшення військових витрат та різке скорочення витрат на соціальні сфери.

Інфляція у Росії також набирає обертів. За неофіційними даними, вона перебуває на рівні 20 – 25%. Все це серйозно вдарить по звичайних росіянах.

"У якийсь момент Кремлю доведеться зробити вибір, чи продовжувати вторгнення. Кремль має від 6 до 12 місяців, щоб спробувати зламати Україну. Якщо вони не зможуть зробити це за цей час, можливо, їм доведеться відступити", – наголосив експерт.

Однак, зауважив Скотт Лукас, у Росії є єдина можливість врятуватися від економічного колапсу. Це може статися, якщо США скасують санкції проти російських нафтових компаній і покупців російської нафти. В іншому випадку Кремлю доведеться готуватися до найгіршого сценарію.

Як зміняться удари по Росії у новому році?

Тим часом Україна робить усе для того, аби проблем у Росії ставало більше. Через так звані "санкції Малюка – Буданова", тобто далекобійні атаки по нафтових та військових об'єктах, у Росії вже поглибилась паливна криза. Проблеми є з переробкою та продажем нафти, що поглиблює вже згадану кризу у ворога.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що у 2026 році Україна може значно посилити та розширити далекобійні удари по Росії. Адже вже зараз український ВПК продовжує розвиватися та нарощувати свої спроможності для нових атак.

Розширюється не лише кількість використовуваних систем, але і їхня номенклатура. Засоби регулярно вдосконалюються, зокрема можливості проходження ворожих систем ППО. Однозначно кількість ударів у 2026 році продовжить зростати. Ми з високою ймовірністю побачимо, що їхня ефективність зросте,

– припустив Долінце.

До того ж авіаексперт пояснив, що кількість успішних уражень стане більшою, але при цьому кількість використаних засобів може залишитися незмінною.

Варто також додати, що найбільше в Україні є засобів малого та далекого радіуса дії. Значно менше натомість є зброї для середнього ураження – від 50 до 300 кілометрів. Але наступного року це може змінитися.

"Висока ймовірність, що 2026 рік стане проривом саме у середній дальності. Ми побачимо цілу низку нових систем: від ударних літаків і до балістичних та крилатих ракет. Ключовим викликом для засобів middle strike залишається ціновий критерій. У них має бути певний баланс точності, дальності польоту і при цьому економічної доцільності", – пояснив авіаексперт.

Чи є шанс закінчити війну у 2026 році?

Поміж успішними атаками України та тиском Росії тривають і мирні перемовини. За 2025 рік дипломатичним шляхом не вдалося просунутися далеко. Політолог Володимир Фесенко наголосив, що шанси почати реальні переговори, які призведуть до закінчення війни, є вищий у 2026 році. Однак є одне "але".

Один зі сценаріїв, який я вважаю ймовірним, є продовження війни навіть і у 2027 році. Чинник, який впливатиме на обидві сторони, – виснаження. Для нас це більша проблема і більший ризик,

– зазначив Фесенко.

Політолог зауважив, що подальший хід мирних переговорів визначає ситуація на полі бою. Наразі Україні вдається стримувати натиск ворога, але цього недостатньо. Однією з ключових проблем є нестача у живій силі, і якщо її не розв'язати, тоді в України будуть проблеми і на дипломатичній ниві.

"Якщо ми програватимемо війну, то будемо змушені йти на односторонні поступки. Це потрібно розуміти", – наголосив політолог.

Тим часом Росії ще вдається поповнювати військо без оголошення мобілізації – значною мірою завдяки контрактам. Як довго Кремлю ще вдаватиметься це робити – відкрите питання. Якщо система контрактування злагоджено працюватиме, то ще у першій половині 2026 року їм вдасться уникнути мобілізації. Але це може змінитися, якщо фінансове становище Росії погіршиться.

Ми не знаємо, коли саме це станеться, але в них може виникнути проблема. Тоді – або реальні мирні переговори, або мобілізація. Цей чинник може стати актуальним, але не одразу. Поки фінансове становище Росії є поганим, але не критичним. Там стагнація, але стагнація – це не криза,

– зауважив Фесенко.

Кремль вже навряд чи зможе розширювати масштаби війни, але їхня ресурсна перевага над Україною зберігається. Це серйозний виклик. Щоб у Росії стало менше можливостей – потрібен тиск. Але його, особливо з боку союзників, наразі не так багато, як хотілося.

Тож, підсумував Фесенко, у першій половині 2026 року ситуація залишиться складною для України. Шанси на укладання мирної угоди, вважає політолог, є ближче до закінчення 2026 року.

Чи зможе Україна чинити опір Росії надалі?