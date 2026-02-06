Про це повідомив командир корпусу "Азов" і командувач українського гарнізону під час битви за Маріуполь у 2022 році Денис Прокопенко.

Читайте також Бажають спочатку вижити: у Кремлі відреагували на замах на генерала Алєксєєва

Яку роль відіграв Алєксєєв у Маріуполі?

Денис Прокопенко розповів, що генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв був старшим російських представників на перемовинах під час виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі".

Саме він обіцяв, що Росія нібито дотримуватиметься Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й "гарантував нормальні умови утримання для наших полонених". Також підпис Алексєєва стояв під відповідним документом, який узгодили тоді в Маріуполі.

У відповідь українська сторона передала Алексєєву трьох російських військовополонених, захоплених у Маріуполі.

Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження,

– написав Прокопенко.

За даними ГУР МО, Володимир Алєксєєв є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також за організацію так званого "референдуму" в Херсонській області.

Навіть якщо цього разу Алєксєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця,

– підсумував Денис Прокопенко.

Звільнений з полону офіцер "Азову" Костянтин Кожекін раніше розповів, що лист, в якому містилася обіцянка звільнення українських захисників з полону протягом трьох – чотирьох місяців, у "Редіса" забрали під час першого ж допиту.

Що відомо про замах на Алєксєєва?