Так росЗМІ "РИА Новости" процитували прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.
Що кажуть у Кремлі про замах?
Уранці 6 лютого в Москві стався замах на генерал-лейтенанта міноборони Росії Володимира Алєксєєва.
За словами Пєскова, російському диктатору Володимиру Путіну доповідають всю інформацію щодо перебігу розслідування. Водночас він додав, що "спецслужби роблять свою справу".
У Кремлі знають про тяжкий стан пораненого, тому "бажають генералу спочатку вижити та одужати", додав Пєсков.
Замах на російського генерала ГРУ: деталі
Раніше повідомлялось, що 6 лютого з'явилася інформація про замах на генерал-лейтенанта міноборони Росії Володимира Алєксєєва. Невідомий вистрілив йому у спину кілька разів та зник з місця події.
Сталось це, за даними росЗМІ, в одній з багатоповерхівок Москви. Мешканці стверджували, що поверх був у крові.
Стан Алєксєєва оцінили як вкрай тяжкий – він у реанімації та втратив багато крові. Наразі російські правоохоронці шукають нападника.