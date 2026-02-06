Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Алексєєв керував розвідкою, визначенням та обробкою інформації для визначення цілей, щоб завдавати ударів по території України. У Росії таких фахівців дуже мало.

Як втрата генерала вплине на Кремль?

На думку Івана Тимочка, є велика ймовірність, що замах на життя генерал-лейтенанта матиме летальні наслідки.

Якби у нього були якісь перспективи на виживання, то його б обов'язкового транслювали по всіх російських каналах. Він би передавав посмішки Валерію Герасимову та Володимиру Путіну, а вони б приїхали у шпиталь, щоб показати, які могутні,

– висловився він.

Однак Алексєєва поки немає у публічному просторі, тому є стримана впевненість, що Кремль може попрощатись із цим генералом.

Це зламає величезну ланку систем управління військами, оскільки Алексєєв займається плануванням, він пам'ятав результати попередніх ударів, стовідсотково мав якісь плани на повторні атаки. Він володів великим спектром інформації,

– сказав військовий оглядач.

Малоймовірно, що окупантам вдасться швидко замінити генерала Алексєєва, з огляду на його знання про військові спроможності Росії.

Зверніть увагу! Більшість бійців "Азову", які вийшли з "Азовсталі" у травні 2022 року, опинились у російському полоні, попри обіцянки безпеки та швидкого звільнення. За словами звільненого азовця Костянтина Кожекіна, лист із гарантіями підписав перший заступник начальника ГРУ Володимир Алєксєєв. Втім, документ вилучили, а самі обіцянки виявилися порожніми.

Іван Тимочко підсумував, що якісна робота з протидії окупантам подібного рівня це дуже важливо і варте високої оцінки.

Що відомо про замах на життя Алексєєва?