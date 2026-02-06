Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Алексеев руководил разведкой, определением и обработкой информации для определения целей, чтобы наносить удары по территории Украины. В России таких специалистов очень мало.

Как потеря генерала повлияет на Кремль?

По мнению Ивана Тимочко, есть большая вероятность, что покушение на жизнь генерал-лейтенанта будет иметь летальный исход.

Если бы у него были какие-то перспективы на выживание, то его бы обязательного транслировали по всем российским каналам. Он бы передавал улыбки Валерию Герасимову и Владимиру Путину, а они бы приехали в госпиталь, чтобы показать, какие мощные,

– высказался он.

Однако Алексеева пока нет в публичном пространстве, поэтому есть сдержанная уверенность, что Кремль может попрощаться с этим генералом.

Это сломает огромное звено систем управления войсками, поскольку Алексеев занимается планированием, он помнил результаты предыдущих ударов, стопроцентно имел какие-то планы на повторные атаки. Он владел большим спектром информации,

– сказал военный обозреватель.

Маловероятно, что оккупантам удастся быстро заменить генерала Алексеева, учитывая его знания о военных возможностях России.

Обратите внимание! Большинство бойцов "Азова", которые вышли из "Азовстали" в мае 2022 года, оказались в российском плену, несмотря на обещания безопасности и быстрого освобождения. По словам освобожденного азовца Константина Кожекина, письмо с гарантиями подписал первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев. Впрочем, документ изъяли, а сами обещания оказались пустыми.

Иван Тимочко подытожил, что качественная работа по противодействию оккупантам подобного уровня это очень важно и достойно высокой оценки.

Что известно о покушении на жизнь Алексеева?