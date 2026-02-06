Стрелок скрывается. Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о Алексееве?

В результате нападения он получил многочисленные ранения и был немедленно госпитализирован, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Российская полиция уже открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Нападающего еще ищут.

Отметим, что украинская сторона пока никак не комментировала покушение и не намекала на свою причастность. Нападение может быть внутренними спорами в кругу российских элит.

Владимир Алексеев занимает должность первого представителя замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ. Именно он во время восстания "вагнеровцев" в 2023 году обращался к ним с призывом прийти в себя, он также вел переговоры с Евгением Пригожиным.

С 2014 года именно Алексеев отдавал приказы о ликвидации полевых командиров "ЛДНР", в частности Мозгового, и ЧВК "Вагнер".

Алексеев родился в Украине, в Винницкой области, однако служит России. В частности он работает над разведкой объектов для ударов в Украине, то есть в том числе гражданских и энергетических объектов. Также в его работу входила легализация российского присутствия в Украине, в частности, организация псевдореферендумов.

Он также был причастен к массовым убийствам в Сирии, за что был награжден званием "Героя России", вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, кибератак на Национальный комитет Демократической партии США, информационных мероприятий по дискредитации избирательной системы США. Против Алексеева введены санкции как США, так и ЕС. Последние – в связи с применением химического оружия "Новичок" в Солсбери в 2018 году.

Какие еще нападения на российских военных преступников происходили недавно?