Стрелок скрывается. Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о Алексееве?
В результате нападения он получил многочисленные ранения и был немедленно госпитализирован, сейчас находится в тяжелом состоянии.
Российская полиция уже открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Нападающего еще ищут.
Отметим, что украинская сторона пока никак не комментировала покушение и не намекала на свою причастность. Нападение может быть внутренними спорами в кругу российских элит.
Владимир Алексеев занимает должность первого представителя замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ. Именно он во время восстания "вагнеровцев" в 2023 году обращался к ним с призывом прийти в себя, он также вел переговоры с Евгением Пригожиным.
С 2014 года именно Алексеев отдавал приказы о ликвидации полевых командиров "ЛДНР", в частности Мозгового, и ЧВК "Вагнер".
Алексеев родился в Украине, в Винницкой области, однако служит России. В частности он работает над разведкой объектов для ударов в Украине, то есть в том числе гражданских и энергетических объектов. Также в его работу входила легализация российского присутствия в Украине, в частности, организация псевдореферендумов.
Он также был причастен к массовым убийствам в Сирии, за что был награжден званием "Героя России", вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, кибератак на Национальный комитет Демократической партии США, информационных мероприятий по дискредитации избирательной системы США. Против Алексеева введены санкции как США, так и ЕС. Последние – в связи с применением химического оружия "Новичок" в Солсбери в 2018 году.
Какие еще нападения на российских военных преступников происходили недавно?
Силы обороны Украины уничтожили российского военного преступника Сергея Зотова. В ГУР 3 февраля сообщили, что его тело обнаружили на одной из позиций российских войск. В переписках он с гордостью упоминал, что его имя фигурирует в украинских списках военных преступников.
В Москве 22 декабря 2025 года взорвали автомобиль генерала минобороны Фанила Сарварова на парковке, в результате чего тот погиб.
В августе 2025 года погиб капитан третьего ранга Александр Половков, однако российская сторона длительное время скрывала его смерть, о ней стало известно 15 декабря 2025 года.
Российский офицер погиб во время операции ГУР в Темрюкском заливе Азовского моря недалеко от Крыма. Тогда дронами были нанесены удары по ракетному кораблю "Буян-Б", который является носителем ракет "Калибр", которыми Россия периодически бьет по Украине.