Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины, Главное управление разведки МОУ и Офис генпрокурора.

Что известно о задержании белорусской шпионки в Киеве?

По версии следствия, шпионские задачи выполняла 35-летняя гражданка Беларуси. Она работала на белорусское КГБ с 2015 года, а в 2020 году ее отправили из Минска для агентурной работы в Украине.

Для прикрытия гражданка использовала журналистскую деятельность и некоторое время работала собственной корреспонденткой в странах бывшего СССР запрещенного в Украине "112 канала".

Владельцем этого медиаресурса является Виктор Медведчук. После закрытия медиаактивов кума российского президента белорусское КГБ при координации с высшим военно-политическим руководством Беларуси "отправило" агента в Украину.

Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих медиа нашего государства. Она использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и иностранных дипломатов,

– отметили в СБУ.

Уже во время полномасштабного вторжения куратор агента поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.

"Для контакта с белорусским спецназовцем на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого избавилась от гаджета. Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах Беларуси/России, которые способствуют Украине в борьбе против государства-агрессора", – отметили правоохранители.

Также агент получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами посольства КНР в Украине для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов.

В Офисе генпрокурора добавили, что 35-летняя женщина установила контакт с представителями КГБ Республики Беларусь в 2025 году. На конфиденциальное сотрудничество она согласилась за денежное вознаграждение.

Как агент пыталась проникнуть в ГУР?

В СБУ отметили, что после возвращения в Киев агент попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки нашего государства, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.

Как отметили в Офисе генпрокурора, подозреваемая собирала и передавала разведывательную информацию о деятельности отдельных подразделений ГУР МО Украины, оперативную обстановку, внутренние процессы и лиц, привлеченных к оперативной и агентурной работе.

Благодаря своевременному разоблачению шпионки, сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусской агенткой долговременную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу,

– отметили в Службе безопасности.

В частности, силы иностранной спецслужбы были перенацелены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки.

Среди прочего, наши правоохранители зафиксировали попытки гражданкой подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ Беларуси.

"Собрав полную доказательную базу на шпионку, СБУ во взаимодействии с ГУР МО задержала ее вблизи места жительства. У фигурантки изъят смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения", – говорится в сообщении.

В Киеве задержали шпионку белорусского КГБ / Фото ГУР МО

Сейчас следователи СБУ сообщили белорусской гражданке подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о шпионаже. Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Как зовут белорусскую шпионку-журналистку?

По данным источников издания BBC News Украина в украинских спецслужбах, в сообщении СБУ и ГУР о задержании белорусской шпионки речь идет об И. Кардаш.

В то же время ряд медиа указывают на бывшую журналистку телеканала "112" и "Интерфакс-Украина" – Инну Кардаш.



Задержанной белорусской шпионкой могла оказаться Инна Кардаш / Фото из фейсбука журналистки

На аудио- и видеозаписях, опубликованных спецслужбами, Кардаш признается, что работает под прикрытием.

Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я действительно хорошо умею добывать информацию,

– говорит она в разговоре с куратором КГБ РБ.