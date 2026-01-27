Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины, Главное управление разведки МОУ и Офис генпрокурора.
Интересно Они облагали данью бизнес: СБУ разоблачила налоговую схему
Что известно о задержании белорусской шпионки в Киеве?
По версии следствия, шпионские задачи выполняла 35-летняя гражданка Беларуси. Она работала на белорусское КГБ с 2015 года, а в 2020 году ее отправили из Минска для агентурной работы в Украине.
Для прикрытия гражданка использовала журналистскую деятельность и некоторое время работала собственной корреспонденткой в странах бывшего СССР запрещенного в Украине "112 канала".
Владельцем этого медиаресурса является Виктор Медведчук. После закрытия медиаактивов кума российского президента белорусское КГБ при координации с высшим военно-политическим руководством Беларуси "отправило" агента в Украину.
Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих медиа нашего государства. Она использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и иностранных дипломатов,
– отметили в СБУ.
Уже во время полномасштабного вторжения куратор агента поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.
"Для контакта с белорусским спецназовцем на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого избавилась от гаджета. Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах Беларуси/России, которые способствуют Украине в борьбе против государства-агрессора", – отметили правоохранители.
Также агент получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами посольства КНР в Украине для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов.
В Офисе генпрокурора добавили, что 35-летняя женщина установила контакт с представителями КГБ Республики Беларусь в 2025 году. На конфиденциальное сотрудничество она согласилась за денежное вознаграждение.
Как агент пыталась проникнуть в ГУР?
В СБУ отметили, что после возвращения в Киев агент попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки нашего государства, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.
Как отметили в Офисе генпрокурора, подозреваемая собирала и передавала разведывательную информацию о деятельности отдельных подразделений ГУР МО Украины, оперативную обстановку, внутренние процессы и лиц, привлеченных к оперативной и агентурной работе.
Благодаря своевременному разоблачению шпионки, сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусской агенткой долговременную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу,
– отметили в Службе безопасности.
В частности, силы иностранной спецслужбы были перенацелены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки.
Среди прочего, наши правоохранители зафиксировали попытки гражданкой подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ Беларуси.
"Собрав полную доказательную базу на шпионку, СБУ во взаимодействии с ГУР МО задержала ее вблизи места жительства. У фигурантки изъят смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения", – говорится в сообщении.
В Киеве задержали шпионку белорусского КГБ / Фото ГУР МО
Сейчас следователи СБУ сообщили белорусской гражданке подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о шпионаже. Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Как зовут белорусскую шпионку-журналистку?
По данным источников издания BBC News Украина в украинских спецслужбах, в сообщении СБУ и ГУР о задержании белорусской шпионки речь идет об И. Кардаш.
В то же время ряд медиа указывают на бывшую журналистку телеканала "112" и "Интерфакс-Украина" – Инну Кардаш.
Задержанной белорусской шпионкой могла оказаться Инна Кардаш / Фото из фейсбука журналистки
На аудио- и видеозаписях, опубликованных спецслужбами, Кардаш признается, что работает под прикрытием.
Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я действительно хорошо умею добывать информацию,
– говорит она в разговоре с куратором КГБ РБ.
Далее в разговоре белорусский спецназовец предложил Кардаш за сотрудничество 3 000 евро ежемесячно.
Кого еще из вражеских агентов задержала СБУ недавно?
26 января стало известно, что СБУ задержала 21-летнего военнослужащего, который передавал данные о локации ПВО российским войскам. Полученные разведданные российские войска планировали использовать для ударов по аэродромам Сил обороны.
Несколькими днями ранее украинские правоохранители задержали агента ФСБ, которая передавала врагу координаты киевских ТЭЦ для ракетных ударов. Она также следила за перемещением военной техники.
Кроме того, СБУ задержала двух агентов российской разведки, которые фиксировали последствия ракетного удара "Орешником" по Львовской области. Таким образом они предоставляли информацию врагу для подготовки к новым обстрелам.