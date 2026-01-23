Полученную информацию россияне планировали использовать для ИПСО и подготовки новых обстрелов. Об этом сообщили в СБУ.

Как россияне собирали информацию о Львовской области?

По данным следствия, к сотрудничеству с российской военной разведкой были привлечены 64-летний житель Мукачево и его 22-летний сосед.



Младший агент после ракетной атаки приехал на Львовщину, где поэтапно обходил места "прилетов", фотографировал поврежденные объекты и фиксировал координаты в гугл картах.

Собранную информацию он передавал "старшему" сообщнику, который оставался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.

СБУ поймала шпионов "на горячем"

Контрразведка СБУ задержала обоих агентов одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, другого – на Львовщине во время проведения доразведки вблизи места ракетного удара.

Во время обысков правоохранители изъяли электронные устройства с доказательствами сотрудничества с ГРУ, а также перехватили разговоры одного из агентов с российским куратором. Аудиозаписи приобщили к материалам уголовного производства.

Задержанным объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей и могут получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Россия уже не впервые вербует украинцев