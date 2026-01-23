Полученную информацию россияне планировали использовать для ИПСО и подготовки новых обстрелов. Об этом сообщили в СБУ.
Смотрите также Содержит уран: "Флеш" предупредил об опасности "Шахеда" с ракетой Р-60
Как россияне собирали информацию о Львовской области?
По данным следствия, к сотрудничеству с российской военной разведкой были привлечены 64-летний житель Мукачево и его 22-летний сосед.
Младший агент после ракетной атаки приехал на Львовщину, где поэтапно обходил места "прилетов", фотографировал поврежденные объекты и фиксировал координаты в гугл картах.
Собранную информацию он передавал "старшему" сообщнику, который оставался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы.
СБУ поймала шпионов "на горячем"
Контрразведка СБУ задержала обоих агентов одновременно: одного – по месту жительства в Мукачево, другого – на Львовщине во время проведения доразведки вблизи места ракетного удара.
Во время обысков правоохранители изъяли электронные устройства с доказательствами сотрудничества с ГРУ, а также перехватили разговоры одного из агентов с российским куратором. Аудиозаписи приобщили к материалам уголовного производства.
Задержанным объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей и могут получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Россия уже не впервые вербует украинцев
- Например, в Киевской области 14-летние ребята, завербованы российскими спецслужбами через телеграмм-канал, совершили теракт, взорвав взрывчатку возле райотдела полиции в Вышгородском районе.
- А на Львовщине предательницей оказалась местный депутат. Агент Кремля активно продвигала идеи федерализации Украины и проводила информационные акции антиукраинского направления.
Даже чиновника "Укрзализныци" подозревали в госизмене. Он помогал захватчикам восстановить сообщение между оккупированными территориями Донецкой области и России.