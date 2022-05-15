Следствие установило, что в марте начальник станции "Южнодонбасская" подразделения "Станция Волноваха" перешел на сторону государства-агрессора.

Кстати Коллаборант, провозгласивший себя "председателем" Казачьей Лопани, получил подозрение

Он согласился на предложение оккупантов и занял аналогичную "должность" в структуре псевдоминистерства транспорта квазиреспублик.

Чем занимается коллаборант

Пребывая в этой должности, подозреваемый помогает врагу проводить подрывную деятельность против Украины. Он лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий. Хочет восстановить железнодорожное сообщение между временно оккупированной территорией Донецкой области и Россией.

Далее по этим путям планируют переправлять военную технику и личный состав вражеской армии для проведения наступательных действий против ВСУ.

Поэтому теперь предателю сообщили о подозрении. Досудебное расследование осуществляет управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Другие новости о предателях и коллаборантах

Российские военные назначают свою власть в захваченных городах. Новыми чиновниками становятся не только люди без опыта, но и преступники. Например, "мэром" Бердянска оккупанты назначили Александра Сауленко. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, что ранее предатель отсидел тюремный срок по статье о педофилии. Кстати, должность "заместителя" Сауленко по вопросам архитектуры стал дворник из КП "БердянскЭкоТранс" Никита Самойленко

Также россияне назначили нового руководителя отдела культуры в Бердянске. Предателем оказался Анатолий Зимин, до этого работавший на местном предприятии.

В Херсоне в марте местный коллаборант Кирилл Стремоусов угрожал другим жителям российским заключением. Речь идет о тех, кто выступает против "русского мира" – активистов, журналистов и других. Сам предатель называет себя "русским", много лет "страдавшим от нацистов и провокаций СБУ".

Кроме того, Стремоусов выступил за запрет на территории оккупированной Херсонской области доступа к социальным сетям. Речь идет об инстаграме и фейсбуке.

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