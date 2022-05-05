Фейсбук и инстаграм "дестабилизируют" ситуацию

Об этом "нововведении" заявил Кирилл Стрессоумов, которого россияне назначили "заместителем главы ОВА". Его заявление было распространено российскими СМИ, пишет 24 канал.

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Заметим, что в России корпорацию Meta, которой и принадлежат социальные сети, сочли "экстремистской". Коллаборант Стрессоумов заявил, что инстаграм и фейсбук "дискредитируют" регион и "дестабилизируют" ситуацию. Да, конечно, именно социальные сети, а не российские оккупанты "дестабилизируют" ситуацию.

На преступление россиян отреагировала Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что подобные действия россиян усложнят коммуникацию херсонцев с родными и близкими.

Также это существенно ограничит возможность граждан получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья.

– отметила чиновница.

Она подчеркнула, что действия оккупантов являются нарушением Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть этот факт.

Обратите внимание! Недавно в Херсоне восстановили мобильную связь от украинских операторов. Однако некоторые перебои все еще существуют.

Последние новости из временно оккупированной Херсонщины

Россияне устроили настоящую блокаду Херсона. Они никого не впускают и не выпускают из города. Не могут проехать даже рейсовые автобусы.

9 мая жители Новой Каховки, которую захватили россияне, планируют провести митинг под лозунгом "Новая Каховка – это Украина". На улицу горожане выйдут с желто-голубыми лентами. Так они хотят затмить фейковый "парад" россиян.

Россияне увеличили количество блокпостов в регионе. Они постоянно обыскивают людей и воруют их. Все это происходит без объяснений.

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