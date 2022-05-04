О возобновлении связи отчитался вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что специалисты несколько раз выходили для ремонта оборванных оптических кабелей, однако каждый раз приходилось возвращаться из-за вражеских обстрелов.

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Удалось починить поврежденную сеть, – Федоров

Сегодня утром смогли восстановить поврежденную оптическую сеть и запустили мобильные сети всех трех операторов, работающих в Херсонской области,

– написал Федоров.

Чиновник рассказал, что в результате обстрелов был оборван оптический кабель, который шел от соседнего города в Херсон. После этого не могли работать базовые станции. Специалисты из lifecell и "Киевстар" провели тестирование сети и им удалось обнаружить место обрыва.

Координировали работу операторов и военных

Для ремонта пришлось координировать работу операторов, ОВА и военных ВСУ. Только благодаря этому смогла работать техническая бригада.

Обратите внимание! По информации "Суспільного", несмотря на ремонт, в Херсоне исчезала связь от Vodafone.

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Проблемы со связью в Херсоне с 30 апреля

Проблемы с мобильной связью и интернетом в городе с 30 апреля. Тогда делали предположение, что оккупанты могли отключить украинских провайдеров. По информации местных активистов, этим фактом манипулировали россияне. Они пытались убедить, что, мол, "украинская власть покинула херсонцев".

Оккупанты сделали возможным подключение к крымскому интернету – чтобы следить за населением в сети. Уже 2 мая в городе начала появляться связь от lifecell и Vodafone, а кое-где – и "Киевстар".

Какая ситуация в Херсоне: последние новости

3 мая российские войска обстреляли Кочубеевскую общину Херсонской области. Есть погибший и раненый.

Херсонский облсовет обратился к жителям, которые находятся во временной оккупации. Политики отметили, что Украина о них помнит и пообещали освобождение в ближайшее время.

Сейчас главная задача российских войск в Херсонской области – выход на ее административные границы. Для этого оккупанты ищут слабые места в позициях украинских военных.

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