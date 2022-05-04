Российские пропагандисты не оставляют попыток переписать историю. Но на этот раз они пытаются это сделать еще и на временно оккупированных территориях. Так, похищенного бывшего мэра Херсона Владимира Николаенка для эффектного сюжета пытались раскрутить на то, чтобы он назвал Романа Шухевича не героем Украины.

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В пафосном пропагандистском сюжете все пошло не по плану

Российский пропагандист думал, что бывшему мэру Херсона Владимиру Николаенку не хватит духа сказать то, что он уже озвучивал раньше. Если быть точнее, то назвать Романа Шухевича героем Украины. Но что-то пошло для оккупантов не по плану. Дальше прямой язык.

– Если это звание ему дала страна, значит для этой страны он – герой, – сказал Николаенко.

– А для вас? Для вас, как для человека, который смотрит, как развевается флаг "тех победителей", кого уничтожал, в том числе Шухевич?, – пытается вытеснить оккупантский журналист.

– Это знамя, которое подняли над Рейхстагом всем Советским Союзом – это символ победы, – констатировал факт экс-мер.

– Шухевич на чьей стороне воевал?, – добавляет подставка под микрофон.

– На стороне Украины. За Украину, – подчеркнул Николаенко.

– Он воевал на стороне нацистской Германии, – не оставляет нелепых попыток оккупант.

– Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину, – в очередной раз подчеркивает бывший мэр Херсона.

– Он был сообщником нацистской Германии, – добавляет журналист.

– Ну, это ваше понимание. У меня нет фактов, что Шухевич вырезал мирное население, – спокойно отвечает Николаенко.

– Факты есть в учебниках по истории за 8 – 9 класс, – не прекращает захватчик.

– В наших учебниках таких фактов нет, – отрезал Николаенко.

Владимир Николаенко достойно ответил российским пропагандистам: смотрите видео

Что известно о похищении Владимира Николаенка

18 апреля стало известно, что бывший мэр Херсона Владимир Николаенко был похищен.

Как отметил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, об этом сообщила супруга экс-мера. Его около 16:00 товарищ позвал на встречу. После этого он не вернулся.

Похитили и арестовали Николаенка за то, что он имеет проукраинскую позицию.

В Херсонском облсовете обратились к местным, которые в оккупации: смотрите видео