Російські пропагандисти не полишають спроб переписати історію. Але цього разу вони намагаються це зробити ще й на територіях, які тимчасово окупували. Так, викраденого колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка для ефектного сюжету намагалися розкрутити на те, щоб він назвав Романа Шухевича не героєм України.

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У пафосному пропагандистському сюжеті все пішло не по плану

Російський пропагандист думав, що колишньому меру Херсона Володимиру Миколаєнку забракне духу сказати те, що він уже озвучував раніше. Якщо бути точнішим, то назвати Романа Шухевича героєм України. Але щось пішло для окупантів не за планом. Далі пряма мова.

– Якщо це звання йому дала країна, значить для цієї країни він – герой, – сказав Миколаєнко.

– А для вас? Для вас, як для людини, яка дивиться, як розвівається прапор "тєх побєдітєлєй", кого знищував у тому числі Шухевич?, – намагається витиснути окупантський журналіст.

– Цей прапор, який підняли над Рейхстагом усім Радянським Союзом – це символ перемоги, – констатував факт ексмер.

– Шухевич на чиїй стороні воював?, – додає підставка під мікрофон.

– На стороні України. За Україну, – наголосив Миколаєнко.

– Він воював на стороні нацистської Німеччини, – не полишає недолугих спроб окупант.

– Він не воював на стороні нацистської Німеччини. Він воював за Україну, – вкотре наголошує колишній мер Херсона.

– Він був спільником нацистської Німеччини, – додає журналіст.

– Ну це ваше розуміння. У мене немає фактів, що Шухевич вирізав мирне населення, – спокійно відповідає Миколаєнко.

– Факти є у підручниках з історії за 8 – 9 клас, – не припиняє загарбник.

– У наших підручниках таких фактів немає, – відрізав Миколаєнко.

Володимир Миколаєнко гідно відповів російським пропагандистам: дивіться відео

Що відомо про викрадення Володимира Миколаєнка

18 квітня стало відомо, що колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка викрали.

Як зауважив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, про це повідомила дружина ексмера. Його близько 16:00 товариш покликав на зустріч. Після цього він не повернувся.

Викрали та заарештували Миколаєнка за те, що він має проукраїнську позицію.

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