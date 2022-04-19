Крім того, вчора 18 квітня, стало відомо про викрадення колишнього мера Херсона – Володимира Миколаєнка. Саме в часи, коли він очолював місто, Херсонщина приділяла увагу укріпленню оборони.

Читайте також На Херсонщині з сільради зняли триколор: окупанти погрожують розправою

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, про викрадення ексмера повідомила його дружина. Вона розповіла, що близько 16:00 його набрав товариш та покликав на зустріч з якої той не повернувся.

Наразі він арештований. Невідомо, де він знаходиться,

– зазначив депутат.

Він розповів, що окупанти також утримують колишнього голову Херсонської обласної адміністрації Андрія Путілова.

Є попередня інформація, що Путілова вивезли до Криму і там будуть влаштовувати над ним суд, можливо, це відбуватиметься й Володимиром Миколаєнком.

Хлань додав, що ці люди потерпають через свою проукраїнську позицію. Саме за час їхнього правління, у місті укріпилася територіальна оборона.