Какая ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении сейчас горячо. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 4 мая.

Важно Запустили 18 ракет во Львов, Одесщину, Закарпатье и другие области: главное об атаке 3 мая

Из чего стреляют россияне:

артиллерии,

реактивных систем залпового огня,

танков.

Обстрелы происходят вдоль всей линии столкновения. Боевые действия также активизировались в районе населенного пункта Томина Балка.

Добавим, что на Бессарабском направлении ситуация остается напряженной и контролируемой.

Успехи украинского войска на Юге

За сутки 3 мая наши защитники обеспечили контроль на территории 4 населенных пунктов возле админграницы Николаевской и Херсонской областей. Мобильные противотанковые группы ликвидировали 47 российских оккупантов и 15 единиц техники. Из нее:

8 единиц автомобильной техники;

2 беспилотника, проводивших разведку;

2 зенитно-ракетных комплекса;

радиолокационная станция и дизель-генератор.

Кроме того, ВСУ уничтожили 7 складов врага, а также колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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Кстати, российская 38-я мотострелковая бригада потеряла около 60% личного состава. Добавим, что говорится и о погибших, и о раненых.

Последние новости о войне в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что украинские военные во многом выставляют российских армейцев дураками. Поэтому война станет стратегическим поражением для России.

К вечеру 3 мая враг запустил по Украине по меньшей мере 18 ракет из Каспийского региона. Они повредили гражданскую инфраструктуру во Львове, Виннице, Киеве, Днепропетровщине, Одесщине, Кировоградщине и Закарпатье.

На Запорожье оккупанты начали массово шить форму ВСУ. Вероятно, они готовят новые провокации, чтобы дискредитировать украинских военных.

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