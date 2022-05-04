Яка ситуація на Півдні України
На Південнобузькому напрямку зараз гаряче. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 4 травня.
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З чого стріляють росіяни:
- артилерії,
- реактивних систем залпового вогню,
- танків.
Обстріли відбуваються вздовж всієї лінії зіткнення. Бойові дії також активізувалися у районі населеного пункту Томина Балка.
Додамо, що на Бесарабському напрямку ситуація залишається напруженою та контрольованою.
Успіхи українського війська на Півдні
Упродовж доби 3 травня наші захисники забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Мобільні протитанкові групи ліквідували 47 російських окупантів та 15 одиниць техніки. З неї:
- 8 одиниць автомобільної техніки;
- 2 безпілотники, які проводили розвідку;
- 2 зенітно-ракетних комплекси;
- радіолокаційна станція та дизель-генератор.
Крім того, ЗСУ знищили 7 складів ворога, а також колону з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.
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До речі, російська 38-а мотострілецька бригада втратила близько 60% особового складу. Додамо, що мовиться і про загиблих, і про поранених.
Останні новини про війну в Україні
- Президент США Джо Байден заявив, що українські військові багато в чому виставляють російських армійців дурнями. Тому ця війна стане стратегічною поразкою для Росії.
- Надвечір 3 травня ворог запустив по Україні щонайменше 18 ракет з Каспійського регіону. Вони пошкодили цивільну інфраструктуру у Львові, Вінниці, Києві, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині та Закарпатті.
- На Запоріжжі окупанти почали масово шити форму ЗСУ. Ймовірно, вони готують нові провокації, щоб дискредитувати українських військових.
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