Такі дані станом на вечір 3 травня. Також наші мобільні протитанкові групи забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінмежи Миколаївщини і Херсонщини.
Зауважте Удар ЗСУ по Зміїному: всі окупанти, які були на острові, загинули, – журналіст Цимбалюк
ЗСУ знищили майже 50 ворогів та 7 їхніх складів
Загальні ворожі втрати за добу склали 47 рашистів та 15 одиниць техніки,
– мовиться у повідомленні.
Повідомили, що російські окупанти втратили:
- 2 безпілотники-розвідники;
- радіолокаційну станцію та дизель-генератор;
- 2 зенітно-ракетних комплекси;
- 8 одиниць автомобільної техніки.
"Також знищили 7 складів, колону противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами", – повідомило командування.
Оперативне командування "Південь" розповіло про знищення окупантів: відео
Втрати ворога протягом 3 травня: основне
- З початку повномасштабного нападу Росії на Україну на території нашої держави вже загинули орієнтовно 24 200 окупантів. Також ворог втратив понад тисячу танків, 194 літаки, 155 гелікоптерів і ще багато іншої техніки.
- Окрім того, наші бійці збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.
- Протягом дня ворог значними силами наступав у напрямку Ізюм – Барвінкове на Харківщині, проте зазнав втрат.
- Журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що усі росіяни, які були там під час атаки на острів Зміїний, загинули. Збройні Сили України кілька днів тому завдали там удару.
Читайте також – Ще більше техніки! Свіжі втрати рашистів станом на 3 травня: відео