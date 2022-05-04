Такі дані станом на вечір 3 травня. Також наші мобільні протитанкові групи забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінмежи Миколаївщини і Херсонщини.

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ЗСУ знищили майже 50 ворогів та 7 їхніх складів

Загальні ворожі втрати за добу склали 47 рашистів та 15 одиниць техніки,

– мовиться у повідомленні.

Повідомили, що російські окупанти втратили:

2 безпілотники-розвідники;

радіолокаційну станцію та дизель-генератор;

2 зенітно-ракетних комплекси;

8 одиниць автомобільної техніки.

"Також знищили 7 складів, колону противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами", – повідомило командування.

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