ЗСУ продовжують нищити російських окупантів

Так, сьогодні, 3 травня, 38-а мотострілецька бригада росіян втратила близько 60% особового складу. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

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За наявною інформацією, в результаті ефективних і злагоджених дій захисників та захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади Росії втратили близько 60% особового складу загиблими й пораненими,

– повідомили у Генштабі.

Свіжі втрати російського ворога

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, у чому їм допомагають українські захисники. Наші Збройні Сили, попри активні бойові атаки росіян впродовж шістдесяти дев'яти днів, ні на хвилину не покидають думки про перемогу, й роблять все для її найшвидшого приближення. Так, ЗСУ продовжують завдавати їм чималих втрат. Загальні бойові втрати російського противника з початку повномасштабної війни в Україні станом на сьогодні, 3 травня, орієнтовно склали:

особового складу – близько 24 200 осіб;

танків – 1064 одиниць;

бойових броньованих машин – 2567 одиниць;

артилерійських систем –475 одиниць;

РСЗВ – 162 одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;

кораблів / катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 84 одиниці.

Зауважимо, лише за минулу добу, 2 травня, наші військові ліквідували щонайменше 400 ворожих бійців, 20 безпілотників, 48 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 14 танків, 19 одиниць автомобільної техніки, 10 реактивних систем залпового вогню тощо.

Цікаво! Вартість лише збитих безпілотників становить близько 2 мільйонів доларів. Здається, російська армія вже ніколи не буде "другою у світі" – її чекає справжнє розорення.

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