ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов

Так, сегодня, 3 мая, 38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.

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По имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады России потеряли около 60% личного состава погибшими и ранеными,
– сообщили в Генштабе.

Свежие потери российского врага

Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней войны, ни на минуту не оставляют мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.

Так, ВСУ продолжают наносить им немалые потери. Общие боевые потери российского противника с начала полномасштабной войны в Украине на сегодня, 3 мая, ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24 200 человек;
  • танков – 1 064 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 567 единиц;
  • артиллерийских систем –475 единиц;
  • РСЗО – 162 единицы;
  • средств ПВО – 80 единиц;
  • самолетов – 194 единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;
  • кораблей/катеров – 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;
  • специальной техники – 38 единиц;
  • крылатых ракет – 84 единицы.

Заметим, что только за минувшие сутки, 2 мая, наши военные ликвидировали по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня.

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