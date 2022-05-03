ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов
Так, сегодня, 3 мая, 38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.
Главное Штурм "Азовстали" и выступления Джонсона и Зеленского в Раде: основное за 69-й день войны
По имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады России потеряли около 60% личного состава погибшими и ранеными,
– сообщили в Генштабе.
Свежие потери российского врага
Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней войны, ни на минуту не оставляют мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.
Так, ВСУ продолжают наносить им немалые потери. Общие боевые потери российского противника с начала полномасштабной войны в Украине на сегодня, 3 мая, ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 200 человек;
- танков – 1 064 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 567 единиц;
- артиллерийских систем –475 единиц;
- РСЗО – 162 единицы;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 194 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;
- кораблей/катеров – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 84 единицы.
Заметим, что только за минувшие сутки, 2 мая, наши военные ликвидировали по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня.
Заметьте – ВСУ нанесли сокрушительный удар рашистам: смотрите видео