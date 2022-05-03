ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов

Так, сегодня, 3 мая, 38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.

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По имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады России потеряли около 60% личного состава погибшими и ранеными,

– сообщили в Генштабе.

Свежие потери российского врага

Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней войны, ни на минуту не оставляют мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.

Так, ВСУ продолжают наносить им немалые потери. Общие боевые потери российского противника с начала полномасштабной войны в Украине на сегодня, 3 мая, ориентировочно составили:

личного состава – около 24 200 человек;

танков – 1 064 единиц;

боевых бронированных машин – 2 567 единиц;

артиллерийских систем –475 единиц;

РСЗО – 162 единицы;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 194 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;

кораблей/катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 84 единицы.

Заметим, что только за минувшие сутки, 2 мая, наши военные ликвидировали по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня.

Интересно! Стоимость только сбитых беспилотников составляет около 2 миллионов долларов. Кажется, российская армия уже никогда не будет "второй в мире" – ее ждет настоящее разорение.

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