Каждый день приближает нас к победе. О главных событиях 69 дня войны читайте в материале 24 канала.

Актуально Пентагон не видит признаков, что Китай или другие страны помогают России оружием

06:04 Президент Владимир Зеленский рассказал, проводила ли Украина операции в тылу врага. Он отметил, что даже если это случалось, то только в рамках международного законодательства.

04:55 На временно оккупированных территориях у украинцев перебои со связью. Российские захватчики пользуются этим и пытаются деморализовать людей.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны отметили, что на временно оккупированных территориях россияне заявляют, что Украина силой мобилизует мужчин.

04:31 Глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему начальник российского генштаба ездил на передовую. Он предполагает, что тот хотел решить проблему нехватки кадров среди военных.

Также, по его словам, Россия не сражается качественно, ее солдаты не мотивированы. В этом состоят самые большие проблемы вражеской армии.

03:39 Украинские ракетно-артиллерийские подразделения сообщили, что успешно выполнили более сотни огневых задач. В результате, общие потери врага за сутки достигли 122 оккупанта. ️

Кроме того, ВСУ обезвредили немало вражеской техники:

Утром сообщали о 2 подбитых десантно-штурмовых катерах.

Затем к ним добавились еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

Также ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост". Он пытался с моря зайти в Одессу. Противовоздушная оборона уничтожила его.

02:36 Великобритания заявила об очередной военной помощи, которую предоставит Украине. На этот раз речь идет о 300 миллионах фунтов стерлингов для нашей обороноспособности.

01:25 Спикер Государственного департамента США Нед Прайс назвал антисемитские высказывания Сергея Лаврова самым позорным проявлением расизма, пропаганды и лжи.

Глава МИД России говорил, что Гитлер, мол, "имел еврейскую кровь". Кроме того, Лавров считает, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи".