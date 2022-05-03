Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что пока никто не предоставил оружие России.
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"Знаете, я не видел никаких признаков того, что россияне получили внешнюю помощь от третьей страны", – отметил Кирби.
Россияне имеют достаточно мощностей
По словам спикера, Кремль использует собственную боевую силу, которую накопил у границ Украины до 24 февраля. Речь идет о 120 батальонных тактических группах. Кирби отметил, что, несмотря на поражение в России, остается много боевой силы.
Я совсем не предполагаю, что они не понесли потери, но они все еще имеют небольшое количество своей боевой мощи. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются привлечь внешние источники из других правительств или других стран.
– сказал Кирби.
Пентагон о наступлении на Востоке
Американский чиновник Пентагона анонимно рассказал журналистам, что, по его мнению, происходит в Донецкой и Луганской областях. Он оценил наступление россиян как "очень слабое". Кроме этого, отметил, что оккуанты не имеют надлежащего обеспечения.
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