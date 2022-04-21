Об этом 20 апреля говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она в этот день встречалась с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане.

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Разработали новую концепцию стратегии НАТО

На встрече обсуждали "постоянную крепкую координацию" в НАТО. Мол, именно то, что необходимо для обеспечения надежного сдерживания и обороны. Также Шерман озвучила приоритеты США по поводу следующей стратегической концепции НАТО.

По словам пресс-секретаря Госдепа, эта концепция даст миру понять, что НАТО сильна и объединена, как никогда. Однако никакой конкретики стратегического плана пока не обнародуют.

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