Про це 20 квітня говорила заступниця держсекретаря США Венді Шерман. Вона в цей день зустрічалася заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане.

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Розробили нову концепцію стратегії НАТО

На зустрічі обговорювали "постійну міцну координацію" в НАТО. Мовляв, це саме те, що необхідно для забезпечення надійного стримування та оборони. Також Шерман озвучила пріоритети США щодо наступної стратегічної концепції НАТО.

За словами прессекретаря Держдепу, ця концепція дасть світові зрозуміти, що НАТО сильний та об'єднаний, як ніколи. Проте жодної конкретики стратегічного плану поки не оприлюднюють.

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