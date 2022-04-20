Об этом в эфире 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что раньше логистика была: Китай – Россия – Беларусь – Европа.

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Обход России и Беларуси

Однако сейчас Поднебесная пытается переориентироваться на страны южного пути. К примеру, это: Казахстан, Азербайджан, Турция и тогда Европа.

Это хороший знак для Украины не только с точки зрения ухудшения экономической ситуации в России, но и потому, что Китай начинает играть в многовекторную игру.

– отметил Денисенко.

Он также добавил, что новая логистика Китая – это гораздо более длинный путь. Впрочем, судя по всему, Поднебесная ищет вспомогательные плацдармы.

Денисенко рассказал о переориентации экономики Китая: смотрите видео