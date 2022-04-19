Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.

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Он подчеркнул, что Китай в этом противостоянии вообще не видит Украину. В частности, как и в тамошней экспертной среде, дискурсе высшего политического руководства, так и в медиа – вопрос, что Украина является частью конфликта вообще не звучит.

Китайский дискурс рассматривает эту ситуацию исключительно как противостояние между крупными центрами силы, глобальными игроками – Россией и США и НАТО.

– отметил Пойта.

Как раньше оценивали действия Китая

Кроме этого, по его словам, перед тем, как началась война, были разные оценки относительно того, будет ли это выгодно Китаю.

Часть специалистов говорила о том, что это будет менее выгодно с той точки зрения, что США вынуждены будут сконцентрировать свое внимание на действиях России в Украине. Тем самым уменьшить ресурсы, силы и внимание действий Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако это не соответствует действительности.

"Сейчас для Китая эта российская полномасштабная война против Украины в том формате, в котором она проходит, создает большое количество вызовов и даже угроз китайским интересам", – считает Пойта.