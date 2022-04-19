Однако окончательно убедить французского лидера пока не удалось. Об этом сказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.

Внимание Ошибки Ле Пен, левизна Макрона: интервью с экспертом перед 2 туром выборов во Франции

Он считает, что политики так быстро не меняют свою точку зрения, особенно опытные.

"Если добавить тот факт, что Макрона еще ждет второй тур выборов, и ему кровь из носа нужно преодолеть разрыв с Ле Пен, то ему нужно делать гораздо больше, чем он делал до этого", – подчеркнул Тизенгаузен.

Поэтому понятно, для чего он делает такие заявления и резко меняет позицию.

Однако Макрон начинает определенным образом косплеить, или пытаться быть похожим на Зеленского. Я об этом говорил еще месяц назад,

– подчеркнул эксперт.

Он считает, что сейчас украинский глава диктует общемировые политические тренды. Именно поэтому Макрону сейчас важно заручиться его поддержкой и получить определенную выгоду для себя.