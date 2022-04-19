2 тур выборов во Франции

О второй попытке Меланшона за 5 лет, пересмотре политического курса от Макрона и путинской модели президентства от Ле Пен – рассказал кандидат политических наук, журналист-международник Максим Соколов эксклюзивно из французского Лиона для сайта 24 канала.

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Максим Соколов, кандидат политических наук

Макрон или Ле Пен, каков будет Ваш прогноз, Максим?

Очевидно, что Макрон.

Как на шансы Ле Пен повлияет обвинение в мошенничестве?

Разумеется, эта история тянется еще с 2017 года. И тогда никаких сдвигов не было. Прокуратура изучает и может изучать еще долго. До реальных обвинений если дойдет, то только после 2 тура. На ее сторонников это точно не повлияет, потому что обвинения раздаются со стороны ЕС, который они не любят и не доверяют.

А те, кто размышляют, возможно и отвернутся, но это точно не будет массовым явлением, которое повлияет на результат выборов. В общем, для среднего француза эта история с растратой средств ЕС неинтересна. Ее достали во время выборов 2017 и сейчас.

Что показал первый тур?

Максим, подведите, пожалуйста, итоги первого тура.

Он состоялся неожиданно интересным. Особенно его вторая часть. Сам Макрон не объявлял себя в преддверии выборов кандидатом очень долго. Вместо этого он тянул до последнего в попытке высчитать лучший момент для вступления в предвыборную борьбу.

При этом он активно себя вел на международной арене. Как мы помним, это был предвоенный период. На нашей границе уже были российские войска. В это время французский президент активно занялся внешней политикой – ездил к Путину, к Зеленскому. Он рассчитывал на то, что столь активная внешнеполитическая деятельность принесет какие-то бонусы перед выборами. Французский гарант до последнего надеялся стать супер-миротворцем, которому удалось остановить войну в шаге от ее начала.

Получив международное признание и статус миротворца, он мог бы выгодно начать предвыборную борьбу. Однако это сделать не получилось. Война началась. Одновременно с этим начались проблемы в самой Франции.

Цены на бензин выросли, общество занервничало, начало выражать свое возмущение. Хозяину Елисейского дворца пришлось срочно возвращаться к неотложным проблемам внутренней политики своего государства.

Начал он с понижения акцизов на АЗС. И вот, когда началась предвыборная гонка, оказалось, что рейтинг Макрона упал. Произошло это как раз на фоне роста цен на топливо и высокой, как для Франции, инфляции. Ко всему начался еще и рост цен на продукты в супермаркетах.

Вот в таком положении Макрон и вступил в борьбу. Пока Макрон терял проценты, его противники как раз сосредоточились на социальных проблемах: инфляции, зарплатах, пенсионной и других социально ориентированных реформах.

Марин Ле Пен и Жан Люк Меланшон как раз и сделали на этом акцент. Отдельно стоял Эрик Земур, у которого перед первым туром было 14%. Последний выступал с очень радикальными призывами типа того, что Франция должна покончить с исламизмом и так далее.

Еще одна доля радикалов была поклонниками Ле Пен – 16 – 17%.

Третьим кандидатом, среди избирателей которых были радикально настроены французы, был Жан Люк Меланшон. Показатель его электоральной поддержки составил примерно 12 – 13%.

Таким образом, видим, что радикальная часть избирателей рассеялась между тремя претендентами на президентское кресло.

В конце концов, именно Ле Пен удалось собрать всех этих избирателей вокруг себя. Она убедила их отдать голоса именно ей, потому что на последнем этапе первого тура избиратели Земура, так активно его поддерживавшие, в конце концов перешли к Ле Пен и она смогла набрать те 23% в первом туре.

Следует отметить, что лидеру правых досталась наиболее рассудительная доля избирателей Земура. Наиболее радикальные его сторонники остались с ним. Плюс она оттянула у представительницы Республиканской Партии Валери Пэкрес тех избирателей, которые были недостаточно удовлетворены ее радикальностью. Она скорее позиционировала себя как центрист-консерватор. Бо-бо, как говорят французы.

Вот с таким счетом мы и вошли во второй тур. Когда Ле Пен перетянула на себя почти всех ультраправых и правых, а за Макрона проголосовали центристы, умеренные левые и социал-демократы.

В первом туре проявился феномен Жан Люка Меланшона, который набрал более 20%. Это такой дедушка, который наверняка помнит еще Ленина с Марксом и Энгельсом. Ему уже 70 лет. Он очень талантливый политик, оратор, у него подвешен язык. Выдает очень привлекательные для народа речи. При этом сумел привлечь еще и долю молодых людей. Студентов в возрасте от 18 до 24 лет, которые выбрали интеллектуальные профессии вроде журналистов, политологов и так далее.

То есть более 25% избирателей Меланшона – это люди молодого возраста. Не только рабочая молодежь, которая увлекается левыми или ультралевыми идеями ради того, чтобы получать от государства какие-то подачки. Выплаты, пенсии и прочее.

На сторону пожилого кандидата встала реально интеллектуальная элита Франции. Такое впечатление, что страна снова вернулась в 1968-й год, когда в Сорбонне читали чуть ли не Мао.

В этом и есть парадокс Меланшона. По сравнению с выборами, состоявшимися 10 лет назад, его успех поражает. Тогда он набрал 11%, а сейчас уже более 20%.

И теперь, переходя во второй тур, мы увидим, что главное задание для Макрона, во-первых, убедить тех, кто не пришел на выборы. А это многие. При явке 70% примерно 25% точно не пришли на избирательные участки в день голосования в первом туре.

Во Франции очень большая проблема с абсентеизмом (уклонение граждан от голосования на выборах) . Из года в год его процент неуклонно растет. В этом году был установлен новый рекорд.

Второй задачей Макрона станет убедить избирателей Меланшона отдать предпочтение ему. Сейчас, согласно опросам, которые провели уже после первого тура, голосовать за Макрона готовы более трети избирателей Меланшана. Однако половина из них еще не определилась

Для Ле Пен задача та же самая. Убедить абсентеистов и собрать всех, кого можно на фланге ультраправых-правых. Дополнительно еще посоревноваться за ультралевых, не проголосовавших за Макрона по какой-то причине.

Кто из аутсайдеров поддержит Макрона, а кто – Ле Пен?

Официально Макрона поддержали почти все. Это и лидер зеленых Яник Жадо и лидер социалистов Анн Идальго и сама Валери Пэкрес и Саркози с Оландом. В принципе, политикум почти весь на стороне Макрона.

Правда, некоторые из политиков-республиканцев заявили, что будут голосовать за Ле Пен, несмотря на призыв Пекрес поддержать Макрона. Это крайние элементы этой партии, тяготеющие к ультраправым. Среди них такие персонажи, как Эрик Сьотти и его команда, которая, по сути, является пропутинской.

С чем связано смягчение риторики Ле Пен?

Еще где-то с 10 лет назад она вышла в третий тур. Тогда она стояла на очень жестких антиевропейских, антинатовских и антиисламских позициях. В этом и есть суть ее партии, основанной еще ее отцом Жаном Мари Ле Пеном. Политическая сила была расистской, антисемитской, антиисламистской.

Там собраны все ксенофобы. Вот она с этими лозунгами пришла в то время третьей. Поняв, что нужно что-то менять, она на выборах 2017 года уже была другой. Это позволило выйти во второй тур. Она все еще оставалась евроскептиком, но уже более умеренным. Все равно ей не хватило голосов. Люди помнили, с какими лозунгами Ле Пен начинала, и просто ей не поверили.

Встреча Путина и Ле Пен в 2017 году / Фото aa.com.tr

Сейчас она сделала серьезные выводы из того поражения. Проведя очень глубокий анализ своих ошибок, заплатила хорошим политтехнологам, которые осуществили тотальную реструктуризацию ее партии. Даже сменили название. Раньше был "Национальный Фронт", а теперь "Национальное объединение".

Можно увидеть, как Ле Пен начала сдвигаться поближе к центру. Стала умеренной правой. Это отразилось на всех ее нынешних лозунгах. Нет больше слов о выходе из ЕС. Зато есть заявления о необходимости перестройки блока в соответствии с видением Ле Пен. Она хочет децентрализации Евросоюза и ослабления центра принятия решений в Брюсселе. Тем самым играет на руку Путину.

Такая же трансформация риторики случилась и в контексте отношения к НАТО. Если раньше Ле Пен настаивала на полном выходе из Альянса, мотивируя это нежеланием быть подчиненной Вашингтону, то сейчас она говорит о выходе только из военного объединения, как это когда-то сделал Де Голль.

В то же время это позволит оставаться в политическом блоке, блокируя таким образом вступление Украины по требованию Кремля.

Та же ситуация и с зоной евро. Когда-то соперница Макрона хотела возвращения к франку, на чем очень сильно погорела. Теперь она этого не хочет.

Кроме того, сегодня видим, как Ле Пен эксплуатирует вопросы повышения социальных стандартов и в целом демонстрирует заботу о благосостоянии населения. Этим лишний раз выражая свою популистскую сущность.

К примеру, хочет снизить акцизы на горючее с 20% до 5.5%. Это автоматически снизит стоимость бензина на 15%. Дальше она предлагает не взимать налог на прибыль с людей, которым еще нет 30 лет.

Это абсолютно популистская вещь, потому что образуется огромный дефицит бюджета.

Во Франции бюджет как раз и состоит только из налогов. К тому же, от нее поступило предложение снизить пенсионный возраст до 62-х лет. И все это людям нравится.

Меланшон еще себя покажет?

Он и в 75 лет сможет составить серьезную конкуренцию оппонентам. Вполне возможно, что через 5 лет он выйдет во второй тур вместе с Ле Пен, например. Такой вариант развития событий возможен при условии, если последняя и в этот раз тоже проиграет и если центристы не представят своего кандидата, который смог бы стать достойным противником Меланшона.

Метаморфозы кандидатов

О каком пересмотре курса говорил недавно Макрон?

Он готов пойти на уступки по вопросу пенсионной реформы. Рассказывает, что повышение пенсионного возраста будет поэтапным в течение десятилетия. Каждый год хочет поднимать на 3 месяца.

Убеждает молодежь, что его реформа рынка труда, наоборот, поможет быстрее находить работу. Настаивает, что обновление рынка труда даст больше возможностей для реализации планов молодого населения.

Таким образом он совершает тактический сдвиг влево. Это делается в связи с необходимостью на данном этапе. Не исключаю, что французский руководитель, когда победит, немного пересмотрит свои планы.

Однако к этому времени, без завоевания левого электората ему не победить Ле Пен. Именно поэтому Макрон делает этот вынужденный шаг влево.

Первые результаты этого смещения уже есть. Через три дня после решения по завершению первого тура двигаться немного влево, к рейтингу действующего президента уже прибавился 1%. Таким образом, сейчас баланс сил в значительной степени складывается в его пользу (54%\46%). Продолжая в том же духе, Макрон сможет гарантированно получить еще 5% и таким образом обеспечит себе более серьезные шансы на победу. Главное, чтобы сейчас с его стороны не было какой-то грубой ошибки, которая бы лишила людей привязанности.

А что у нас с процентным достоянием Ле Пен?

Она, напротив, начала терять симпатии избирателей из-за своих легкомысленных заявлений. Вместо того, чтобы действовать очень осторожно, правая популистка сейчас сразу начала совершать ошибки.

Предложила конституционную реформу, которая будет предусматривать увеличение президентского срока до 7 лет без права затем избираться. Выглядит так, будто политик скопировала этот подход у своего идейного вдохновителя в Кремле.

Такое предложение выглядит очень странно в то время, когда демократические страны наоборот каждый раз уменьшают период пребывания глав государств у власти.

Во Франции такое уже было. Начиная со времен Де Голля, вплоть до конституционной реформы 2002 года – тогда срок сократили с 7-ми до 5-ти.

Объясняя необходимость увеличения количества лет пребывания у власти, популистка апеллирует к тому, что 5 лет мало для реализации всех намеченных планов. Учитывая, что ее вряд ли переизберут потом, этот вариант для нее выглядит хорошо.

Она такое за 7 лет наделает, что переизбрания ей точно не видать.

Во – вторых, она предлагает пропорциональную систему выборов в парламент. В последние годы в стране была мажоритарная система в два тура. Когда первый тур – соревнование многих (10 – 12) партий, а во второй тур выходят первое и второе места.

И вот у партии Ле Пен, из-за ее ультраправой ориентации не было никакого шанса пройти во 2 тур. А даже когда ее однопартийцы туда проходили, то всегда проигрывали.

Эту систему она хочет сломать. Ей очень важно, чтобы в период ее президентства она могла обеспечить себе большинство в парламенте.

Пропорциональная система голосования по партийным спискам откроет путь мощной фракции популистов. Тогда можно будет проводить свою политику. Опять же, в этом случае Ле Пен желает изменить конституцию под себя.

Третий пункт – это попытка ввести кальку с российской системы верховенства внутреннего права над международным. Кандидатка от популистов предлагает сейчас то же самое.

Последнее, что меня больше всего беспокоит – это стремление прикрывать свои интересы волей народа. Она хочет положить начало референдуму по инициативе граждан, которому будет отдано исключительное право изменять основополагающий закон. Это значит забрать такую прерогативу у Национального Собрания.

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Французам, привыкшим ни о чем не волноваться, живя в комфортном мире и надеясь на бесперебойную работу системы, опасно доверять такие серьезные вещи, как изменение конституции.

Я считаю, что Ле Пен сейчас пытается явить обществу свое настоящее лицо и показать, что она будет делать на самом деле. Надеюсь, что людям хватит проницательности понять ее злые намерения.

Едва не забыл еще одну ошибку Ле Пен: она заявила, что запретит хиджаб в общественных местах. Конечно, это расчет, чтобы привлечь голоса французов, недовольных исламизацией, но вместе с тем отворачивает не только избирателей-мусульман, но и сторонников левых партий, исповедующих идеи интернационализма, мультикультурализма и тому подобное.