Действующий президент Макрон и известная своими пророссийскими взглядами лидер "Национального объединения" Ле Пен опередили своих ближайших конкурентов. Победителей первого тура разделяют всего 4% голосов.

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Макрон набрал более 28%, Ле Пен – более 24%

У большинства экзитполов – схожие результаты: президенту Франции дают чуть больше 28%, а его ожесточенной конкурентке – около 24%.

Экзитпол Ipsos:

Эммануэль Макрон – 28,1%,

Марин Ле Пен – 23,3%.

Результаты первого тура выборов / Изображение France 24

Экзитпол телеканала BFM TV:

Эммануэль Макрон – 28,5%,

Марин Ле Пен – 24,2%,

Жан-Люк Меланшон – 20,2%,

Эрик Земмур – 7,1%.

Валери Пэкрес – 5,1%.

Экзитпол Ifop-Fiducial:

Эммануэль Макрон – 28,6%.

Марин Ле Пен – 24,4%.

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