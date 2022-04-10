Действующий президент Макрон и известная своими пророссийскими взглядами лидер "Национального объединения" Ле Пен опередили своих ближайших конкурентов. Победителей первого тура разделяют всего 4% голосов.
К теме Макрон не может позволить себе сильнее поддерживать Украину, – эксперт
Макрон набрал более 28%, Ле Пен – более 24%
У большинства экзитполов – схожие результаты: президенту Франции дают чуть больше 28%, а его ожесточенной конкурентке – около 24%.
Экзитпол Ipsos:
- Эммануэль Макрон – 28,1%,
- Марин Ле Пен – 23,3%.
Результаты первого тура выборов / Изображение France 24
Экзитпол телеканала BFM TV:
- Эммануэль Макрон – 28,5%,
- Марин Ле Пен – 24,2%,
- Жан-Люк Меланшон – 20,2%,
- Эрик Земмур – 7,1%.
- Валери Пэкрес – 5,1%.
Экзитпол Ifop-Fiducial:
- Эммануэль Макрон – 28,6%.
- Марин Ле Пен – 24,4%.
Новость дополняется...