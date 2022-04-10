Чинний президент Макрон та відома своїми проросійськими поглядами лідерка "Національного об'єднання" Ле Пен випередили своїх найближчих конкурентів. Переможців першого туру розділяють всього 4% голосів.
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Макрон набрав понад 28%, Ле Пен – більше ніж 24%
У більшості екзитполів – схожі результати: президенту Франції дають трохи більше, ніж 28%, а його запеклій конкурентці – близько 24%.
Екзитпол Ipsos :
- Еммануель Макрон – 28,1%,
- Марін Ле Пен – 23,3%.
Результати першого туру виборів / Зображення Frsnce 24
Екзитпол телеканалу BFM TV:
- Еммануель Макрон – 28,5%,
- Марін Ле Пен – 24,2%,
- Жан-Люк Меланшон – 20,2%,
- Ерік Земмур – 7,1%.
- Валері Пекрес – 5,1%.
Екзитпол Ifop-Fiducial:
- Еммануель Макрон – 28,6%.
- Марін Ле Пен – 24,4%.
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Що відомо про перший тур президентських виборів:
- На посаду президента Франції балотувались 12 кандидатів – від крайніх лівих до крайніх правих.
- Для Макрона – це другі президентські вибори.
- До 17:00 проголосували 65% зареєстрованих виборців. Цей показник – на 4% менший, аніж на попередніх виборах глави держави.
- Другий тур голосування відбудеться 24 квітня.