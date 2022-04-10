Чинний президент Макрон та відома своїми проросійськими поглядами лідерка "Національного об'єднання" Ле Пен випередили своїх найближчих конкурентів. Переможців першого туру розділяють всього 4% голосів.

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Макрон набрав понад 28%, Ле Пен – більше ніж 24%

У більшості екзитполів – схожі результати: президенту Франції дають трохи більше, ніж 28%, а його запеклій конкурентці – близько 24%.

Екзитпол Ipsos :

  • Еммануель Макрон – 28,1%,
  • Марін Ле Пен – 23,3%.

Результати першого туру виборів президента ФранціїРезультати першого туру виборів / Зображення Frsnce 24

Екзитпол телеканалу BFM TV:

  • Еммануель Макрон – 28,5%,
  • Марін Ле Пен – 24,2%,
  • Жан-Люк Меланшон – 20,2%,
  • Ерік Земмур – 7,1%.
  • Валері Пекрес – 5,1%.

Екзитпол Ifop-Fiducial:

  • Еммануель Макрон – 28,6%.
  • Марін Ле Пен – 24,4%.

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Що відомо про перший тур президентських виборів:

  • На посаду президента Франції балотувались 12 кандидатів – від крайніх лівих до крайніх правих.
  • Для Макрона – це другі президентські вибори.
  • До 17:00 проголосували 65% зареєстрованих виборців. Цей показник – на 4% менший, аніж на попередніх виборах глави держави.
  • Другий тур голосування відбудеться 24 квітня.