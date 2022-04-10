Чинний президент Макрон та відома своїми проросійськими поглядами лідерка "Національного об'єднання" Ле Пен випередили своїх найближчих конкурентів. Переможців першого туру розділяють всього 4% голосів.

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Макрон набрав понад 28%, Ле Пен – більше ніж 24%

У більшості екзитполів – схожі результати: президенту Франції дають трохи більше, ніж 28%, а його запеклій конкурентці – близько 24%.

Екзитпол Ipsos :

Еммануель Макрон – 28,1%,

Марін Ле Пен – 23,3%.

Результати першого туру виборів / Зображення Frsnce 24

Екзитпол телеканалу BFM TV:

Еммануель Макрон – 28,5%,

Марін Ле Пен – 24,2%,

Жан-Люк Меланшон – 20,2%,

Ерік Земмур – 7,1%.

Валері Пекрес – 5,1%.

Екзитпол Ifop-Fiducial:

Еммануель Макрон – 28,6%.

Марін Ле Пен – 24,4%.

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Що відомо про перший тур президентських виборів: