Фото зустрічі опублікував президент Франції на своїй сторінці у твітері. 24 канал передає деталі.

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Еммануель Макрон розповів, що поспілкувався з Іваном Федоровим про війну в Україні та його досвід перебування у полоні росіян.

Викрадений російською армією, неможливо уявити, що він (Іван Федоров – ред. 24 канал) пережив. На свободі, він розповів нам усе. Його історія нас вразила. Я висловив йому та іншим українським чиновникам наш захват та підтримку. Поряд з Україною, ми залишаємось рішучими,

– написав Макрон.

Звільнення мера Мелітополя з полону: що відомо

11 березня мера Мелітополя Івана Федорова викрала група окупантів.

Український чиновник відмовився співпрацювати з окупантами, тому його "затримали" і викрали.

16 березня Федорова вдалось звільнити завдяки успішній спецоперації України.

Володимир Зеленський нагородив звільненого з полону мера Мелітополя орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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