Зеленський нагородив Федорова за те, що він, перебуваючи в полоні, відмовився співпрацювати з окупантами. Про це стало відомо 17 березня.

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Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами,

– повідомляє ОП.

"З поверненням! Україна своїх у біді не полишає", – сказав Зеленський, вручаючи нагороду Івану Федорову. Президент побажав йому швидкого відновлення та повернення до роботи.

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