Зеленский наградил Федорова за то, что он, будучи в плену, отказался сотрудничать с оккупантами. Об этом стало известно 17 марта.

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами,

– сообщает ОП.

"С возвращением! Украина своих в беде не бросает", – сказал Зеленский, вручая награду Ивану Федорову. Президент пожелал ему скорейшего восстановления и возвращения к работе.

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