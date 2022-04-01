Обмін полоненими відбувся близько 18:00 1 квітня. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Серед тих, кого визволили, 15 жінок

Україні вдалося визволити з полону 86 військовослужбовців та військовослужбовиць. Серед них 15 жінок. Усі вони уже у безпеці. Це вже другий обмін полоненими між Україною та Росією. Його вдалося провести після переговорів за наказом президента Володимира Зеленського.

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук відреагувала на обмін. На жаль, є ще ті, хто залишається у полоні в окупантів, тому вона звернулася до них.

Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся,

– заявила Верещук.

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