Такое мнение высказал директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире 24 каналу.

К теме Война против Украины не закончится в ближайшие дни, – Макрон

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не может позволить себе более активно поддерживать Украину, даже несмотря на то, что они с Зеленским "на ты".

Потому что у Франции есть и пророссийские взгляды. Та же французская политическая деятельница Марин Ле Пен активно "делает реферансы" перед Кремлем. Также там есть определенный антиамериканизм, сложившийся исторически,

– подчеркнул Магда.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его государство должно быть одним из гарантов безопасности Украины. Но это произойдет после завершения войны. По его словам, в определенный момент в Украине удастся добиться прекращения огня, и тогда придется строить мир.

Но добавим, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон часто звонят по телефону Путину, чтобы рассказать правду о войне, которую сам диктатор начал против Украины. Политики предполагают, что Путину не говорят правду.

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