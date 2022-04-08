При этом, в интервью французскому телеканалу RTL, он отметил, что 9 мая является особенно важным днем ​​для Путина. Следовательно, вероятно, именно эта дата планируется как очередной "день победы".

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В ближайшие дни война не завершится

Макрон предупредил, что следующие несколько недель вряд ли приведут к дипломатическим уступкам со стороны России, а путинские войска останутся на территории Украины.

Эта война, к сожалению, не прекратится в ближайшие дни,

– сказал он французскому телеканалу RTL в пятницу, 8 апреля.

Больше потерь будет на Донбассе

Самым высоким направлением, по прогнозам Макрона, станет Донбасс.

Думаю, они сосредоточат свои усилия на Донбассе. В ближайшие недели на Донбассе нас ожидают очень сложные моменты,

– добавил лидер Франции.

Макрон добавил, что Франция вводит новые санкции против России и готовит новые партии гуманитарной помощи для временно оккупированных территорий.

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