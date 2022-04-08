По его словам, "в определенный момент" в Украине удастся достичь прекращения огня. Тогда придется строить мир. И Франция готова стать одним из гарантов Украины.

Важно Макрон объяснил, почему часто звонил Путину в начале войны

Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов,

– сказал он.

Макрон и дальше будет звонить Путину

Президент Франции готов продолжать созваниваться с Владимиром Путиным, невзирая на результативность этих бесед. Так, считает Макрон, Париж сохраняет статус участника переговоров.

Кроме того, он тщательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, в частности в Мариуполе. Хотя Кремль не согласился на спасательную операцию в городе, которая должна была быть в сотрудничестве с Грецией и Турцией, теперь президент Франции надеется открыть гуманитарный коридор через Красный Крест.