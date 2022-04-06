По словам Макрона, эти разговоры велись по просьбе президента Владимира Зеленского.

Важно Франция предложила Украине поддержку в расследовании военных преступлений России

Французский президент подчеркнул, что его страна не воюет и никогда не воевала с Россией. И хотя он не разделяет взгляды Путина, готов вести с ним диалог. И продолжит это делать, пока это будет помогать в продвижении мирных переговоров. Такое заявление Макрон сделал в рамках предвыборной кампании.

Я делал то же с начала войны, каждый раз по просьбе Президента Украины Зеленского. Потому что он считал поддержку такого диалога полезной,

– сказал Макрон.

Макрон не поедет в Киев

Президент Франции не планирует ехать в Украину. Он считает, что это будет бесплодный визит, который не принесет никому пользы. А, по его словам, он делает только то, что "будет иметь эффект".

С начала полномасштабной войны Макрон звонил Путину не менее 8 раз. За это его критикуют. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил Макрона в один ряд с Гитлером, Сталиным и Полом Потом.

Напомним, что после зверств в Буче Европа заняла более жесткую позицию. Даже Макрон призвал к новым мощным санкциям против России. Пятый пакет санкций может включать:

закрытие европейских портов для российских продуктов;

отключение/заморозка транзакций с группой российских банков;

запрет угля.

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