Франция готова оказать оперативную поддержку расследованию всех военных преступлений РФ на территории Украины. Об этом заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

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Франция поможет Украине в расследовании военных преступлений РФ

Так, должностное лицо выразило поддержку Украине и предложило украинским коллегам помощь в расследовании военных преступлений, сбора доказательств и осуществлении правосудия.

Я только что предложил своему украинскому коллеге и генеральному прокурору Украины оперативную поддержку Франции в расследовании военных преступлений. Необходимо собрать доказательства,

– заметил Дюпон-Моретти.

Он также добавил, что правосудие должно свершиться.

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