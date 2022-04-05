Франція готова надати оперативну підтримку у розслідуванні всіх військових злочинів РФ на території України. Про це заявив Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.

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Франція допоможе Україні у розслідуванні військових злочинів РФ

Так, посадовець висловив підтримку Україні та запропонував українським колегам допомогу в розслідуванні воєнних злочинів, збору доказів та здійсненні правосуддя.

Я щойно запропонував своєму українському колезі та генеральному прокурору України оперативну підтримку Франції в розслідуванні воєнних злочинів. Необхідно зібрати докази,

– зауважив Дюпон-Моретті.

Він також додав, що правосуддя має здійснитися.

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