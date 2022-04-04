Об этом глава Франции рассказал в эфире радио France Inter. Макрон подчеркнул, что, в частности, следует обсудить эмбарго на российскую нефть и горючее.

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Санкции обсудят в ближайшие дни

По словам Макрона, новый пакет санкций против России будут обдумывать уже в ближайшие дни. Президент Франции считает, что есть достаточно четкие доказательства, что именно российские войска ответственны за преступления на украинской территории.

В ЕС все-таки поднимут вопрос эмбарго на энергоресурсы

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на источники среди еврочиновников сообщали, что, вероятно, новый пакет санкции будет "на столе" ЕС уже в среду, 6 апреля. Среди предложений – именно эмбарго на энергоресурсы, экспортные санкции, персональные санкции и запрет на использование портов.