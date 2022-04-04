Про це глава Франції розповів в ефірі радіо France Inter. Макрон наголосив, що, зокрема, слід обговорити ембарго на російську нафту та пальне.

До теми ЄС обговорить новий пакет санкцій проти Росії: мовиться і про ембарго, – Financial Times

Санкції обговорять найближчими днями

За словами Макрона, новий пакет санкцій проти Росії будуть обмірковувати вже найближчими днями. Президент Франції вважає, що є досить чіткі докази, що саме російські війська відповідальні за злочини на українській території.

У ЄС таки піднімуть питання ембарго на енергоресурси

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на джерела серед єврочиновників повідомляли, що, ймовірно, що новий пакет санкції буде "на столі" ЄС вже у середу, 6 квітня. Серед пропозицій – саме ембарго на енергоресурси, експортні санкції, персональні санкції та заборона на використання портів.