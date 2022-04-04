Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела серед європейських чиновників. Посилити санкції країни ЄС вирішили після моторошних фото злочинів окупантів у містечках на Київщині.
До теми Санкції мають бути жорсткішими, ніж вони є на папері, – Кулеба про нові обмеження для Росії
Про які санкції може мовитись:
- персональні обмеження,
- заборона на використання портів,
- експортні обмеження,
- ембарго на енергоресурси.
Зазначимо, що напередодні низка світових лідерів повідомили, що шоковані тими фото, які вони побачили з Київщини. І прем'єр Британії, і президент Франції та канцлер Німеччини наголосили, що Росія має нести відповідальність за злочини.
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