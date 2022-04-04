Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Європейський Союз намагається запровадити проти держави-агресорки п'ятий пакет санкцій.

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Санкцій, які хочуть ввести, замало

Кулеба зауважив, що знає: над введенням нових обмежень працюють. Однак висловив бажання надіслати чіткий сигнал публічно, хоча раніше робив це через офіційні канали.

П'ятий пакет у його нинішньому вигляді – недостатня відповідь на злочин Росії та російську агресію,

– наголосив глава МЗС.

Він знає, що зараз є у пакеті. Тому звернув увагу, що якщо його приймуть у тому вигляді, в якому він є, Україні доведеться публічно виступити та дати об'єктивну, неупереджену оцінку невідповідності реакції на ситуацію на місцях.

Обмеження мають бути жорсткіші

Міністр зазначив, що санкції ЄС потрібно посилити. Кулеба зазначив, що п'ятий пакет санкцій має включати

більше банків Росії, відключених від SWIFT,

заходи щодо запровадження ембарго на російські нафту, газ та вугілля,

закриття портів ЄС для російських суден та товарів.

Нагадаємо, прискорило процес впровадження ЄС нових санкцій проти Росії свідчення численних звірств росіян у Бучі та інших населених пунктах Київщини.

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