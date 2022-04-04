Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Европейский Союз пытается ввести против государства-агрессора пятый пакет санкций.
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Санкций, которые хотят ввести, мало
Кулеба заметил, что он знает: над введением новых ограничений работают. Однако выразил желание послать четкий сигнал публично, хотя раньше делал это через официальные каналы.
Пятый пакет в его нынешнем виде – недостаточный ответ на преступление России и российскую агрессию,
– подчеркнул глава МИД.
Он знает, что сейчас в пакете. Поэтому обратил внимание, что если его примут в том виде, в каком он есть, Украине придется публично выступить и дать объективную, беспристрастную оценку несоответствию реакции на ситуацию на местах.
Ограничения должны быть жестче
Министр отметил, что санкции ЕС следует усилить. Кулеба отметил, что пятый пакет санкций должен включать
- больше банков России, отключенных от SWIFT,
- меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь,
- закрытие портов ЕС для русских судов и продуктов.
Напомним, ускорило процесс введения ЕС новых санкций против России свидетельство многочисленных зверств россиян в Буче и других населенных пунктах Киевщины.
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