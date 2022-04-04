Обязательство о более суровых карательных мерах в отношении РФ двинулось за решительным осуждением Запада зверств, которые совершали путинские захватчики против украинских мирных жителей в Буче, Ирпене, Ворзеле и Гостомеле.
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Предстоящие санкции, предложенные некоторыми государствами-членами Евросоюза, включают:
- больше индивидуальных ограничений;
- запрет на использование российскими судами портов ЕС;
- дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей (уголь, нефть или газ).
Имеющиеся меры Европейского Союза включают:
- запрет семи российским банкам на доступ к глобальной платежной сети SWIFT;
- блокирование экспорта ключевых технологий в Россию, в частности для оборонного, энергетического, телекоммуникационного и авиационного секторов,
- запрет российским авиакомпаниям на полеты в своем воздушном пространстве,
- замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, включая Путина.
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