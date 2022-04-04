Зобов'язання про більш суворі каральні заходи щодо РФ рушило за рішучим засудженням Заходу звірств, які вчиняли путінські загарбники проти українських мирних жителів у Бучі, Ірпені, Ворзелі та Гостомелі.

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Майбутні санкції, запропоновані деякими державами-членами Євросоюзу, передбачають:

більше індивідуальних обмежень;

заборона на використання російськими судами портів ЄС;

додаткові експортні обмеження й ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ).

Існуючі заходи Європейського Союзу включають:

заборона сімом російським банкам на доступ до глобальної платіжної мережі SWIFT;

блокування експорту ключових технологій до Росії, зокрема для оборонного, енергетичного, телекомунікаційного та авіаційного секторів,

заборона російським авіакомпаніям на польоти у своєму повітряному просторі,

заморожування активів сотень російських олігархів і чиновників, включаючи Путіна.

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