Борис Джонсон відзначив, що підступні напади російських військових на мирних мешканців Ірпеня, Бучі та інших раніше окупованих міст і сіл Київщини доводять: Путін та його армія скоюють воєнні злочини проти українців.

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Велика Британія посилює санкції проти Росії

Британський прем'єр також запевнив, що кремлівська пропаганда не спроможна приховати правду. А правда в тім, що Путін – у розпачі, російське вторгнення провалюється, а рішучість України міцна, як ніколи.

Своєю чергою Велика Британія готова ще більше підтримувати нас.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо санкції проти Росії, а також збільшуємо військову та гуманітарну підтримку Україні,

– наголосив Борис Джонсон.

За словами прем'єра, тиск Британії на Росію продовжуватиметься, допоки не запанує справедливість і країна-агресорка не виведе свої війська з території України.

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